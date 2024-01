To już koniec egzaminu ósmoklasisty? MEN chce rozmawiać z dyrektorami. Wielkie plany zmian w szkołach

Nadciągają zmiany w szkołach

- Wymyślmy polską szkołę na nowo. Nie róbmy tego szybko ani z doskoku. Porozmawiajmy, wspólnie zastanówmy się nad zmianami i ustalmy długoterminowy plan działania. Ważne, by robić to we współpracy ze wszystkimi środowiskami szkolnymi i przy wsparciu naukowców zajmujących się edukacją - stwierdził Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty cytowany przez „Rzeczpospolitą”.

OSKKO przygotowało rekomendacje, które skonsultowało z 7 tys, dyrektorów polskich szkół. Wśród pomysłów zmian znalazło się m.in. zmniejszenie liczebności klas do 18 uczniów, zniesienie egzaminu ósmoklasisty, likwidacja kuratoriów oświaty, a także odstąpienie od ocen wyrażonych cyfrą na rzecz ocen opisowych.

Dlaczego egzamin ósmoklasisty nie jest dobrym rozwiązaniem?

Marek Pleśniar na łamach „Rzeczpospolitej” wyjaśnił, dlaczego przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty nie jest dobrym rozwiązaniem.

- Ten egzamin to złe rozwiązanie, bo nauczyciele zbytnio koncentrują się na przygotowaniu do egzaminów, a nie na przekazywaniu wiedzy. Poza tym odbywa się on na zakończenie nauki w szkole podstawowej, więc uczeń nie otrzyma informacji zwrotnej o tym, co należy poprawić ani nikt mu w tym nie pomoże. Cena tego egzaminu dla dzieci, ale też dla szkół, jest zbyt wysoka w porównaniu z zyskiem z niego - stwierdził.

Do tej pory wynik tego egzaminu był przepustką dla uczniów do wymarzonego liceum. W jaki inny sposób mogłaby zatem wyglądać rekrutacja? - Nie wiem. Ale zastanawiajmy się nad tym (…) Mogłaby to być np. rozmowa kwalifikacyjna określająca, czy uczeń pasuje do danego typu szkoły. Ale trzeba tak to zrobić, by nie dochodziło do dyskryminowania uczniów - stwierdził przedstawiciel OSSKO.

MEN też chce zmian

MEN zgadza się, że w oświacie potrzebne są zmiany i zapewnia, że analizuje wszystkie propozycje zawarte w dokumencie przygotowanym przez OSKKO. - Zdajemy sobie sprawę z tego, ze ministerstwo przez osiem lat było zamknięte na konsultacje społeczne. My chcemy to zmienić, otwieramy resort na współpracę z różnymi organizacjami i jesteśmy też otwarci na spotkanie z autorami dokumentu i na rozmowę. Tak jak spotykamy się np. ze związkami zawodowymi czy organizacjami - powiedziała w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer i dodała, że część przedstawionych postulatów jest zgodna ze zmianami, które planuje koalicja rządząca. Jak np. te związane z kuratoriami oświaty.