Tajemnicze zniknięcie 14-letniego Tomka. Trop urywa się na stacji w Myślęcinku

Zaginął nastolatek z Bydgoszczy. Policja szuka Tomasza Celera

Komisariat Policji Bydgoszcz Szwederowo poszukuje Tomasza Celera, który 27 maja 2023 r. nie powrócił do miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Jak przekazuje portal "Zaginieni - pomóżmy ich odnaleźć", 14-latek miał wracać pieszo z Osielska do domu na Szwederowie. Na podstawie zapisu monitoringu ustalono, że o godzinie 21:47 był ostatni raz widziany przy stacji paliw w Myślęcinku. Tomek miał przy sobie worek do wf-u i telefon, który był aktywny, ale nie odbierał połączeń. Aktualnie telefon jest nieaktywny.

Rysopis:

wzrost 170 cm,

szczupłej budowy ciała,

włosy ciemne średniej długości zaczesane na bok,

brak znaków szczególnych.

W chwili zaginięcia poszukiwany ubrany był w czarną bluzę z kapturem, krótkie spodenki koloru granatowego, czerwone buty NIKE.

Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z KP Bydgoszcz Szwederowo pod numerem telefonu 47 751 52 69 lub 112.

Sonda Czy brałeś/brałaś kiedyś udział w poszukiwaniach osób zaginionych? Tak Nie