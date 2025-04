Pożar zniszczył dom trzech rodzin! Ruszyła zbiórka na odbudowę

Pożar w Sędowie: Solidarność wiejska w obliczu tragedii

Pożar wybuchł 9 kwietnia 2025 roku około godziny 13:00. Mieszkańcy Sędowa szybko zauważyli płomienie i wezwali pomoc. Na miejsce przybyło aż 10 wozów straży pożarnej, a także pogotowie energetyczne, nadzór budowlany i urzędnicy. Jak relacjonuje ESKA Bydgoszcz News, na szczęście nikomu nic się nie stało, co podkreśla również członkini KGW Sędowo: - Z tego niezmiernie się cieszymy, życie jest najważniejsze.

W obliczu tragedii, mieszkańcy Sędowa i okolicznych miejscowości pokazali niezwykłą solidarność. Gospodynie wiejskie z KGW Sędowo natychmiast zorganizowały zbiórkę pieniędzy, do której przyłączyła się cała wieś, a także okoliczne miejscowości, strażacy i sołtysi.

Jak podkreśla członkini KGW Sędowo w rozmowie z ESKA Bydgoszcz News: „Tam były trzy mieszkania, w każdym mieszkało starsze małżeństwo, to osoby na emeryturach, na rentach, powyżej 60. roku życia. Nie wszyscy z nich mają dzieci, które mogłyby pomóc. Wszystkim potrzebne jest wsparcie, bo nie ma szans, by sami odbudowali dom”.

Sołtys Sędowa, Tomasz Chełminiak, który był na miejscu pożaru, relacjonuje, że wójt gminy zaproponowała pogorzelcom lokale zastępcze. Jednak, jak dodaje sołtys, mieszkańcy tymczasowo znaleźli schronienie u swoich bliskich i marzą o jednym – odbudowie swojego domu. Na szczęście, ekspert budowlany ocenił, że odbudowa jest możliwa, choć wymaga spełnienia szeregu wytycznych. Jak informuje ESKA Bydgoszcz News, dom w Sędowie był dla tych rodzin czymś więcej niż tylko budynkiem – to ich dom rodzinny, w którym się wychowali, zakładali rodziny i doczekali emerytury.

Gmina Dąbrowa również włączyła się w pomoc pogorzelcom, apelując do mieszkańców o wsparcie. - Płomienie zabrały im dom, ale nie zabiorą nadziei! Pomóżmy odbudować ich życie! – czytamy w apelu urzędników. - Mieszkańców naszej gminy dotknęła tragedia. Pożar zniszczył mieszkania naszych sąsiadów w Sędowie, pozostawiając ich bez dachu nad głową. W obliczu tego nieszczęścia, nasza solidarność i wsparcie są teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Apelujemy do was o otwarte serca i hojne wsparcie finansowe, które pozwoli pogorzelcom stanąć na nogi i odbudować swoje życie. Każda, nawet najmniejsza kwota, ma ogromne znaczenie i przybliża nas do wspólnego celu – pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji – dodają.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć pogorzelców z Sędowa, zachęcamy do udziału w zbiórce pieniędzy. Każda, nawet najmniejsza kwota, przybliża ich do spełnienia marzenia o odbudowie domu i powrocie do normalnego życia.

