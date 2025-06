Tragedia pod Świeciem! Z jeziora wyciągnięto ciało mężczyzny

Do tragedii doszło w niedzielę późnym popołudniem. O godz. 19.43 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o ciele człowieka pływającym na powierzchni jeziora. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowca oraz zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

– Ciało pływało około 2 metrów od brzegu. Po wyciągnięciu odstąpiono od dalszych czynności. Mężczyzna już nie żył – przekazał w rozmowie z extraswiecie.pl starszy ogniomistrz Michał Goliński ze świeckiej straży pożarnej.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora policja prowadzi czynności wyjaśniające, aby ustalić okoliczności i przyczyny tragedii. Wiadomo jedynie, że zmarły miał 51 lat, ale na ten moment nie są znane szczegóły, które mogłyby wyjaśnić, jak doszło do utonięcia. Więcej informacji w tej sprawie ma się pojawić w poniedziałek, 30 czerwca.

Każde takie zdarzenie przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Lato to okres, w którym notuje się najwięcej utonięć – często spowodowanych brawurą, kąpielą po alkoholu lub lekceważeniem zasad bezpieczeństwa. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii, której skutki są nieodwracalne.

Służby apelują, by pływać wyłącznie w wyznaczonych miejscach, unikać kąpieli w nieznanych akwenach, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i zwracać szczególną uwagę na osoby, które nie potrafią dobrze pływać. Każdy z nas może pomóc, reagując na niebezpieczne zachowania nad wodą i przypominając innym o zasadach bezpieczeństwa.