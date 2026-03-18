Tragedia pożar pod Bydgoszczą! W płomieniach zginęła jedna osoba

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 17 na 18 marca w Białych Błotach, przy ulicy Przemysłowej. Około godziny 2:24 strażacy zostali wezwani do pożaru domku letniskowego znajdującego się na terenie ogródków działkowych.

Czytaj także: Polska firma zwiększy produkcję trotylu! Znamy szczegóły ogromne inwestycji

Jak przekazali druhowie z OSP Białe Błota, sytuacja po przyjeździe na miejsce była bardzo poważna.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, nasz zastęp zastał domek letniskowy objęty cały ogniem. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba. Niestety jej życia nie udało się uratować – poinformowali strażacy.

W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów – trzy z Państwowej Straży Pożarnej oraz dwa z Ochotniczej Straży Pożarnej. Ogień był już w zaawansowanej fazie, dlatego działania ratowników skupiły się nie tylko na gaszeniu płonącego obiektu, ale także na ochronie sąsiednich domków.

Na miejsce udało się pięć zastępów straży pożarnej – trzy z Państwowej Straży Pożarnej i dwie z Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu ratownicy zastali domek letniskowy cały objęty ogniem. Niestety, podczas przeszukania obiektu – już po ugaszeniu pożaru – znaleźli częściowo spalone ciało – powiedział asp. szt. Krystian Pietrzak ze stanowiska dowodzenia Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy w rozmowie z „Expressem Bydgoskim”.

Strażacy podali trzy prądy wody w natarciu, dzięki czemu udało się opanować ogień i zapobiec jego rozprzestrzenieniu się na inne obiekty.

Na ten moment nie udało się ustalić płci ofiary. Okoliczności wybuchu pożaru będą wyjaśniane przez odpowiednie służby