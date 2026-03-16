Polska firma zwiększy produkcję trotylu! Znamy szczegóły ogromne inwestycji

Nowa inwestycja Nitro-Chem w Bydgoszczy. Produkcja trotylu wzrośnie dwukrotnie

Z terytorium Polski będzie trafiać na rynek podwójna ilość trotylu. W bydgoskich zakładach powstanie nowoczesna infrastruktura przeznaczona do wytwarzania tego materiału wybuchowego. Przedstawiciele firmy Nitro-Chem oficjalnie zawarli porozumienie inicjujące etap projektowania. Jak zaznacza prezes przedsiębiorstwa Arkadiusz Miszuk, takie rozwiązanie zagwarantuje diametralny wzrost możliwości produkcyjnych.

Aktualnie bydgoska fabryka dostarcza na rynek 10 tysięcy ton trotylu w ciągu każdego roku. Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota ocenia, że jest to przełomowy moment dla krajowej branży obronnej. Polityk zwraca uwagę, że rodzimy wytwórca materiałów wybuchowych plasuje się w czołówce najważniejszych dostawców w całym Sojuszu Północnoatlantyckim.

Miliardowe nakłady na zbrojeniówkę. Druga linia produkcyjna w ciągu czterech lat

Uruchomienie kolejnego ciągu technologicznego zaplanowano w perspektywie najbliższych czterech lat. Szacowany budżet tego potężnego przedsięwzięcia przekracza kwotę miliarda trzystu milionów złotych. Realizacja projektu oznacza również zatrudnienie nowych pracowników. Spółka Nitro-Chem wchodzi w skład struktury Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zakład realizuje zlecenia nie tylko na potrzeby rodzimych Sił Zbrojnych, ale prowadzi też sprzedaż zagraniczną, wysyłając swoje produkty między innymi na rynek amerykański.