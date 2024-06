Wracamy do tematu!

Śmierć młodego policjanta. Sprawca tragedii ujawnił coś strasznego. "Dopiero wówczas się ocknął"

Ta tragedia wstrząsnęła całym woj. kujawsko-pomorskim. W sobotę, 8 czerwca na drodze wojewódzkiej numer 246 w miejscowości Kąpie doszło do wypadku z udziałem ciężarówki i samochodu osobowego. Niestety w zdarzeniu zginął starszy posterunkowy Mateusz Sikora. Miał zaledwie 30 lat. Sprawca wypadku - kierowca samochodu ciężarowego - został przesłuchany. To, co powiedział wcale nie zbliżyło śledczych do ustalenia przyczyn dramatu...