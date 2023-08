Zwłoki 19-latka na polu kukurydzy. Tragiczne ustalenia. "Brak urazów zewnętrznych"

Po tym, co zrobiła w autobusie do Niemiec, ludzie prosili, żeby wysiadła. Kierowca był nieugięty: nie ma litości!

Zwłoki 19-latka na polu kukurydzy. Tragiczne ustalenia

Jak udało się nam ustalić, poszukiwania mężczyzny rozpoczęły się w poniedziałek, 20 sierpnia. - Prowadziliśmy działania poszukiwawcze osoby zaginionej w miejscowości Stążki gm. Świekatowo. Do zdarzenia zostaliśmy zadysponowani o godzinie 19:50. Po przybyciu na miejsce dowiedzieliśmy się, że pracuje już tam kilkunastu policjantów z psami tropiącymi. Z tego co udało się nam dowiedzieć to, to że mężczyzna ostatni raz był widziany w sobotę (18 sierpnia) - wyjaśniają druhowie z OSP Błądzim.

Po ponad godzinnych poszukiwaniach służbom udało się wskazać kilka miejsc, które należało przeszukać. Niestety na zwłoki 19-latka natknięto się na polu kukurydzy. Znajdowało się około 500 metrów od najbliższych zabudowań.

- Na ciele nie stwierdzono żadnych obrażeń mogących świadczyć o tym, że do zgonu doprowadził jakiś uraz zewnętrzny - wyjaśnia dziennikarzom portalu "Extra Świecie" Piotr Głowacki, zastępca prokuratora rejonowego w Świeciu.

Zlecono sekcję zwłok, która da odpowiedź na pytanie, jak umarł 19-letni mieszkaniec Łowinka (gmina Pruszcz).