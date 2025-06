Wysłał wiadomość do mamy i zniknął bez śladu! Co się stało z Dominikiem?

Tragiczny finał prac przy stawie! Ciało mężczyzny znaleziono w wodzie

Do tragedii doszło we wtorek późnym popołudniem, około godziny 17. Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny wpłynęło do straży pożarnej. Według relacji świadków, zaginiony wykonywał prace pielęgnacyjne w okolicy stawu znajdującego się na prywatnej posesji. W pewnym momencie właściciele zauważyli, że mężczyzna zniknął. Nie było jednak jasne, czy odszedł, czy też wpadł do wody.

– Z treści zgłoszenia wynikało, że mężczyzna, który wykonywał prace pielęgnacyjne w okolicy stawu, zniknął z pola widzenia właścicieli posesji. Nie było wiadomo, czy wpadł do stawu, czy się oddalił – tłumaczy Mateusz Ligmanowski, dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, cytowany przez Gazetę Pomorską.

Na miejsce natychmiast skierowano kilka zastępów straży pożarnej, w tym jednostki wyposażone w ponton. Ratownicy przeszukiwali zarówno taflę wody, jak i teren wokół zbiornika. Po krótkim czasie natrafiono na ciało mężczyzny w wodzie.

– Natrafili na ciało mężczyzny w wodzie – dodał Ligmanowski.

Strażacy natychmiast wydobyli poszkodowanego i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, mimo podjętych działań, życia mężczyzny nie udało się uratować. Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego lekarz stwierdził zgon i odstąpiono od dalszych czynności ratunkowych.

Na miejscu tragedii pracowali również policjanci, którzy prowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego tragicznego wypadku.

Dramat we Fletnowie to kolejny przykład, jak niebezpieczne mogą być pozornie rutynowe prace w pobliżu zbiorników wodnych. Strażacy i służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności – nawet chwilowe nieuwaga może doprowadzić do tragedii.

