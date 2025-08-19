Tragiczny skok do wody pod Bydgoszczą! 16-latek trafił do szpitala

- W Czarżu doszło do groźnego wypadku nad wodą z udziałem nastolatka.
- 16-latek doznał poważnego urazu kręgosłupa po skoku do wody i został przetransportowany LPR do szpitala.
- Służby apelują o szczególną ostrożność nad wodą – chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii.
Według informacji przekazanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czarżu, nastolatek skoczył do wody w rejonie ulicy Pod Wałem. Niestety, zakończyło się to tragicznie – chłopak doznał ciężkiego urazu kręgosłupa. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp OSP Czarże, zespół ratownictwa medycznego oraz policję.
Ze względu na poważny stan poszkodowanego, podjęto decyzję o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec LPR przetransportował 16-latka do szpitala w Bydgoszczy, gdzie przeszedł specjalistyczne badania.
To kolejny wypadek nad wodą w regionie w tym sezonie letnim. Choć wakacje zbliżają się ku końcowi, ratownicy nieustannie apelują o ostrożność i rozsądek podczas korzystania z kąpielisk. – O wypadek nie trudno, wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do tragedii – podkreślają strażacy z OSP Czarże.
Ratownicy przypominają, że obowiązuje kategoryczny zakaz skakania do nieznanych akwenów, zwłaszcza w miejscach nieprzystosowanych do kąpieli.
Niestety, jak pokazuje przykład z Czarża, apele nie zawsze trafiają do wyobraźni młodych ludzi. To właśnie w tej grupie wiekowej najczęściej dochodzi do wypadków – często pod wpływem emocji, presji rówieśników czy przeceniania własnych umiejętności pływackich.