Tragiczna śmierć 19-letniego druha Macieja. Wzruszające słowa kolegów. "Dziękujemy Ci"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-15 16:09

Czarże pogrążone jest w żałobie po tragicznym wypadku, do którego doszło w niedzielę, 10 sierpnia, przy ul. Krótkiej. W wyniku zdarzenia zginął 19-letni motocyklista – druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu, Maciej.

Tragiczna śmierć 19-letniego druha Maciej. Wzruszające słowa kolegów. Dziękujemy Ci

i

Autor: OSP Czarże (Facebook), AGO
Super Express Google News
  • Tragiczny wypadek motocyklowy odebrał życie 19-letniemu strażakowi OSP Maciejowi.
  • Młody druh, aktywny w OSP od 13. roku życia, zginął, uderzając w drzewo po manewrze wymijania.
  • Policja bada okoliczności zdarzenia, a lokalna społeczność żegna cenionego członka OSP.

„Z wielkim bólem i żalem informujemy, że w niedzielnym wypadku motocyklowym zginął nasz druh. Śp. Maciej wstąpił w szeregi naszej jednostki w wieku 13 lat jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W kwietniu 2023 roku ukończył szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP i uzyskał uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od 2018 roku brał udział we wszystkich zawodach sportowo-pożarniczych.

Macieju, dziękujemy Ci za wspólnie spędzone chwile. Twoje sprawne przeskakiwanie ściany na sztafecie pożarniczej na długo pozostanie w naszej pamięci. Najbliższej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!” – poinformowała jednostka OSP w Czarżu.

Według ustaleń bydgoskiej policji, do wypadku doszło w momencie, gdy motocyklista, wyprzedzając w rejonie skrzyżowania mercedesa, napotkał na swojej drodze wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej nissana. - Prawdopodobnie, aby uniknąć zderzenia, kierujący jednośladem zjechał na pobocze, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo – przekazują funkcjonariusze. Niestety, obrażenia, jakich doznał 19-latek, okazały się śmiertelne.

Zobacz: Tragiczny wypadek pod Bydgoszczą! 19-letni roztrzaskał się na drzewie

Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Śledztwo, prowadzone pod nadzorem prokuratora, ma ustalić dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia.

Maciej był aktywnym i cenionym członkiem lokalnej społeczności. Służba w OSP była jego pasją, a koledzy wspominają go jako osobę zawsze gotową nieść pomoc innym.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 16 sierpnia 2025 roku o godz. 12:00 w kościele parafialnym.

Ryszard Rynkowski miał wypadek! Był w drodze na festiwal w Opolu
Sonda
Straciłeś ostatnio kogoś bliskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki