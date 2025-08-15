Tragiczna śmierć 19-letniego druha Macieja. Wzruszające słowa kolegów. "Dziękujemy Ci"

Tragiczny wypadek motocyklowy odebrał życie 19-letniemu strażakowi OSP Maciejowi.

Młody druh, aktywny w OSP od 13. roku życia, zginął, uderzając w drzewo po manewrze wymijania.

Policja bada okoliczności zdarzenia, a lokalna społeczność żegna cenionego członka OSP.

„Z wielkim bólem i żalem informujemy, że w niedzielnym wypadku motocyklowym zginął nasz druh. Śp. Maciej wstąpił w szeregi naszej jednostki w wieku 13 lat jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W kwietniu 2023 roku ukończył szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP i uzyskał uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od 2018 roku brał udział we wszystkich zawodach sportowo-pożarniczych.

Macieju, dziękujemy Ci za wspólnie spędzone chwile. Twoje sprawne przeskakiwanie ściany na sztafecie pożarniczej na długo pozostanie w naszej pamięci. Najbliższej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!” – poinformowała jednostka OSP w Czarżu.

Według ustaleń bydgoskiej policji, do wypadku doszło w momencie, gdy motocyklista, wyprzedzając w rejonie skrzyżowania mercedesa, napotkał na swojej drodze wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej nissana. - Prawdopodobnie, aby uniknąć zderzenia, kierujący jednośladem zjechał na pobocze, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo – przekazują funkcjonariusze. Niestety, obrażenia, jakich doznał 19-latek, okazały się śmiertelne.

Zobacz: Tragiczny wypadek pod Bydgoszczą! 19-letni roztrzaskał się na drzewie

Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Śledztwo, prowadzone pod nadzorem prokuratora, ma ustalić dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia.

Maciej był aktywnym i cenionym członkiem lokalnej społeczności. Służba w OSP była jego pasją, a koledzy wspominają go jako osobę zawsze gotową nieść pomoc innym.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 16 sierpnia 2025 roku o godz. 12:00 w kościele parafialnym.

