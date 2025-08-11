Tragiczny wypadek pod Bydgoszczą! 19-letni roztrzaskał się na drzewie

W Czarżu doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 19-letniego motocyklisty.

Młody kierowca, wyprzedzając, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Policja bada okoliczności zdarzenia, apelując o ostrożność na drogach.

W niedzielę, 10 sierpnia w miejscowości Czarże, przy ulicy Krótkiej, doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł 19-letni motocyklista. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy został powiadomiony o zdarzeniu i na miejsce skierowano funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy potwierdzili zgłoszenie.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że motocyklista, wyprzedzając w rejonie skrzyżowania mercedesa, napotkał na swojej drodze wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej nissana. Prawdopodobnie, aby uniknąć zderzenia, kierujący jednośladem zjechał na pobocze, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Niestety, 19-latek zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Bydgoscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą śledztwo w celu ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas wykonywania manewrów skrętu i zmiany pasa ruchu. Pamiętajmy, aby zawsze upewnić się, że manewr jest bezpieczny i nie stwarza zagrożenia dla innych, w tym dla motocyklistów, którzy są szczególnie narażeni na poważne skutki wypadków. Chwila nieuwagi na drodze może kosztować ludzkie życie.

