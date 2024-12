dramat w regionie

Tragiczny wypadek pod Świeciem! Zginął 49-letni kierowca

Dramatyczne doniesienia z kujawsko-pomorskich dróg! We wtorek, 3 grudnia we Fletnowie (powiat świecki) doszło do tragicznego wypadku drogowego. - W wyniku zderzenia się dwóch samochodów osobowych zginął 49-letni mężczyzna. Prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśni przyczyny i okoliczności wypadku - mówi "Super Expressowi" rzecznik świeckiej policji.