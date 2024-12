Zderzenie trzech aut pod Bydgoszczą! Sprawca był kompletnie pijany

- Tu od razu mieli zastrzeżenia, gdyż od kierowcy pierwszego z aut wyczuwalna była silna woń alkoholu. To, że jechał on pod jego wpływem potwierdziło badanie. Wykazało ono ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie 41-latka. Co do okoliczności funkcjonariusze ustalili, że jadąc w kierunku Bydgoszczy w pewnym momencie najechał on na tył jadącego przed nim citroena. Ten w wyniku przepchnięcia znalazł się na lewym pasie, gdzie po chwili uderzył w niego kierujący oplem. Mężczyzna siedzący za kierownicą volkswagena stwierdził, że nie był pewien czy citroen stoi czy jedzie - wyjaśnia rzecznik bydgoskiej policji.