Tu mieszkał Kolumbijczyk, który zabił Polaka! 41-letni Grzegorz zginął od ciosów nożem

Dramatyczne wydarzenia w Nowem koło Świecia wstrząsnęły całą okolicą. 29-letni obywatel Kolumbii został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut zabójstwa 41-letniego Grzegorza G. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to, co się stało. – Mieszkam tutaj od urodzenia, 76 lat, to pierwsze morderstwo w Nowem – mówi pan Eugeniusz Openchowski.