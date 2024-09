Tyle można zarobić w Lidlu. Ruszyły masowe zatrudnienia. Szukają ponad 1000 pracowników

Jowita zaginęła dwa miesiące temu. Teściowa apeluje do zaginionej. "Wróć, my pomożemy ci we wszystkim"

Ruszyły masowe zatrudnienia w Lidlu. Szukają ponad 1000 pracowników!

Jak przekazuje portal Bankier.pl, Lidl Polska wystartował właśnie z nową ogólnopolską kampanią rekrutacyjną, która ma na celu powiększenie zespołu. Popularna sieć sklepów przekazuje, że przyjmie ponad 1000 nowych pracowników.

Zarobki w Lidlu. Jakie są stawki w Lidlu?

Lidl zdecydował się także na podanie konkretnych wynagrodzeń na danych stanowiskach. Pracownicy magazynu mogą liczyć na miesięczne zarobki między 5200 zł a 5850 zł brutto na start. Z kolei po roku od 5500 do 6100 zł brutto, po dwóch latach od 5750 do 6400 zł brutto, a po trzech od 6100 do 6700 zł brutto miesięcznie. Natomiast pracownicy sklepów na początku zatrudnienia zarobią od 4750 do 5700 zł brutto, zaś po roku od 4950 do 5900 zł brutto, a po dwóch latach od 5150 do 6150 zł brutto.

Według relacji "Bankiera", rekrutacja skierowana jest do osób aktywnych zawodowo lub poszukujących zatrudnienia, a także tych, którzy potrzebują elastycznej pracy w niepełnym wymiarze czasu.

Lidl zapewnia, że rekrutacja będzie skoncentrowana na działaniach on-line, social media, a także offline – w gazetkach, newsletterach czy radio. W ramach kampanii odbędzie się też ponad 40 spotkań w formule „Dni Otwartych” w sklepach, gdzie kandydaci będą mogli dowiedzieć się więcej o prowadzonych rekrutacjach w danej lokalizacji.

– W najnowszej kampanii pokazujemy, dlaczego warto pracować w Lidl Polska. Oferujemy nie tylko szeroki pakiet benefitów, konkurencyjne wynagrodzenia i atrakcyjne warunki, lecz również stawiamy na ludzi i ich rozwój. Wielu z naszych pracowników jest z nami od lat, a my cieszymy się, że możemy zatrudniać kolejne osoby - wyjaśnia Marta Florczak, członkini zarządu Lidl Polska.

