Uczniowie ósmych klas pisali o swojej przyszłości. Ten tekst był bardzo istotny

Emocje po egzaminie: „Co to był za tekst?!”

W poniedziałek, 11 maja, punktualnie o godz. 9:00 uczniowie klas ósmych zasiedli do pierwszego z trzech egzaminów – języka polskiego. Już po wyjściu z sali w sieci zaroiło się od komentarzy. Wielu uczniów nie kryło zaskoczenia, bo w arkuszu znalazł się tekst „Czy możemy kształtować swoją przyszłość?” autorstwa Stephena Hawkinga – wybitnego fizyka i kosmologa, znanego z popularyzowania nauki i stawiania wielkich pytań o sens istnienia oraz przyszłość ludzkości.

Co mówił Hawking o przyszłości?

W swoim eseju Hawking podkreślał, że przyszłość zależy od naszych wyborów, mądrego korzystania z technologii i odpowiedzialności za świat, który tworzymy. Naukowiec wielokrotnie ostrzegał, że rozwój technologii, sztucznej inteligencji czy globalne ocieplenie mogą zaważyć na losach cywilizacji, ale jednocześnie wierzył, że ludzkość ma realny wpływ na to, jak będzie wyglądało jutro. To właśnie ta myśl – że każdy człowiek może kształtować swoją przyszłość – stała się kluczowa dla jednego z zadań w arkuszu.

Najważniejsze zadanie: przemówienie inspirowane Hawkingiem

Uczniowie musieli rozwiązać kilka pytań dotyczących tekstu, ale najważniejszym elementem egzaminu było wypracowanie. Jednym z tematów do wyboru było napisanie przemówienia skierowanego do rówieśników, w którym – odwołując się do tekstu Hawkinga oraz innych lektur – należało przekonać, że każdy może wpływać na swoją przyszłość.

To zadanie wymagało nie tylko zrozumienia przesłania naukowca, ale też umiejętności łączenia go z literaturą szkolną. Wielu uczniów mogło sięgnąć np. po „Małego Księcia”, „Kamienie na szaniec”, „Balladynę” czy „Dziady”, pokazując, że bohaterowie literaccy również dokonują wyborów, które zmieniają ich los.

Jak uczniowie ocenili egzamin?

W komentarzach na platformie X pojawiały się głosy, że arkusz był „nietypowy”, „inny niż zwykle”, ale też „ciekawy”. Wielu uczniów podkreślało, że temat przemówienia był inspirujący, choć wymagał kreatywności i dobrej znajomości lektur.

Co dalej? Matematyka, język obcy i wyniki

We wtorek uczniowie zmierzą się z egzaminem z matematyki, a w środę – z językiem obcym nowożytnym.

Warto przypomnieć, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale wynik ma ogromne znaczenie w rekrutacji do szkoły średniej.

Oficjalne wyniki CKE ogłosi 3 lipca.

