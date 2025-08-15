Woda Bydgoska 2025, czyli wielkie ściganie w Brdzie [ZDJĘCIA]

Mimo upału, w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja Wody Bydgoskiej, przyciągając ponad 400 pływaków.

Uczestnicy rywalizowali na trzech dystansach w czystych wodach Brdy, pod okiem rekordzisty Guinnessa.

Jakie atrakcje czekały na kibiców i co sprawiło, że impreza była tak udana mimo ekstremalnych warunków?

Piątek (15 sierpnia) w Bydgoszczy zapisał się pod znakiem sportowej rywalizacji i ekstremalnych temperatur. Termometry w mieście pokazywały ponad 30 stopni w cieniu, a słońce prażyło bez litości. Mimo to Wyspa Młyńska tętniła życiem – wystartowała kolejna edycja Wody Bydgoskiej, jednej z największych imprez pływackich w Polsce rozgrywanych w samym centrum miasta.

To wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie czysta i bezpieczna woda Brdy, która co roku przyciąga do Bydgoszczy amatorów i zawodowców z całego kraju. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 400 uczestników i uczestniczek. Rywalizowano na trzech dystansach: 650 m, 1600 m i 2800 m, a każdy z nich miał swój unikalny klimat.

Jako pierwsi do wody wskoczyli śmiałkowie najkrótszego dystansu – 650 metrów. Na starcie zameldowało się 200 osób, które w blasku słońca i przy gorącym dopingu kibiców ruszyły w kierunku mety. Było widać, że dla wielu to nie tylko sport, ale i okazja do świetnej zabawy.

Potem przyszedł czas na dłuższe wyzwania – 1600 i 2800 metrów. Tutaj liczyła się nie tylko technika, ale i odporność na słońce, które sprawiało, że woda wydawała się wręcz orzeźwiającym ratunkiem. Mimo upału, uśmiechy nie znikały z twarzy pływaków.

Imprezę uświetniła obecność Ambasadora tegorocznej edycji – Sebastiana Szubskiego, rekordzisty Guinnessa, który opłynął kajakiem Wielką Brytanię w 36 dni i 6 godzin. To on poprowadził rozgrzewkę, motywując uczestników do walki. Medale najlepszym wręczali Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i sam Szubski.

Na kibiców czekało mnóstwo atrakcji – od drabiny wspinaczkowej, przez strefę animacji, aż po eurobungee. Najmłodsi mogli spędzić czas aktywnie, a dorośli dopingować swoich faworytów, popijając zimne napoje w cieniu drzew Wyspy Młyńskiej.