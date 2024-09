W Bydgoszczy zapłacą więcej za wodę i ścieki. Stawki wzrosną o ponad 30 procent

Wyższe opłaty za wodę i ścieki w Bydgoszczy. Nowe stawki od 14 września

MWiK w Bydgoszczy poinformował, że od soboty (14 września) przez najbliższe trzy lata obowiązywać będzie nowa taryfa cen wody i ścieków. Więcej zapłacą nie tylko w Bydgoszczy, ale i w przylegających do miastach gminach, chodzi o Sicienko, Białe Błota i Osielsko.

Bydgoskie wodociągi podkreślają, że to pierwsza podwyżka opłat za wodę i ścieki od 2017 r. Ceny pozostawały niezmienne, pomimo - jak tłumaczy MWiK - "inflacji, rosnących cen energii elektrycznej, paliw i kosztów pracy". Wodociągi tłumaczą się, że nowe, wyższe stawki wprowadzono już wcześniej w wielu polskich miastach. Bydgoska spółka podkreśla, że "zmiana stawek rozłożona została tak, by być jak najmniej odczuwalna przez mieszkańców".

MWiK w Bydgoszczy zwraca uwagę, że w ostatnich latach "nastąpiły znaczne wzrosty kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych". Koszty pracy wzrosły o kilkadziesiąt procent, podobnie jest z cenami materiałów i usług, a także energii elektrycznej, gazu i paliw, niezbędnych m.in. do dostaw wody i oczyszczania ścieków. - Nie bez znaczenia są również rosnące wydatki ponoszone na konserwację, utrzymanie, naprawy, modernizację i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która służy wszystkim mieszkańcom miasta - czytamy w komunikacie bydgoskiej spółki.

Podwyżki opłat za wodę i ścieki MWiK w Bydgoszczy nazywa "uzasadnionymi". - Zobowiązani jesteśmy do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu pod kątem zdolności realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, jak również odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny dla mieszkańców - informuje spółka.

Ile mieszkańcy zapłacą za wodę i ścieki od 14 września? - Przyjmując średnie miesięczne zużycie wody w Bydgoszczy na 1 osobę na poziomie 3 m3 i na takim samym poziomie odprowadzenie ścieków można przyjąć, że statystyczna rodzina 2 osobowa mieszkająca w bloku (w którym jest ok. 80 mieszkań) – zgodnie z nową taryfą – zapłaci ok. 85,00 zł za miesiąc (do tej pory ok 70,00 zł), zaś 3 osobowa rodzina w tym samym bloku zapłaci ok. 130,00 zł za miesiąc (do tej pory ponad 100, 00 zł) - wylicza MWiK w Bydgoszczy.

Dokładny podział na grupy abonamentowe oraz stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dostępne są na stronie www.bip.mwik.bydgoszcz.pl

Źródło: MWiK Bydgoszcz