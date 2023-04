i Autor: Andrzej Bęben

Tego jeszcze nie było!

Wezwanie do spowiedzi i wpłata na konto dla parafii! Wierni ze Świecia doznali szoku, gdy to zobaczyli

Kościół coraz bardziej idzie z duchem czasu. Dobrym przykładem na to stwierdzenie są m.in. elektroniczne tace w wielu parafiach. Jednak to, co dotarło do wiernych ze Świecia, zaskoczyło wszystkich. W internecie pojawił się... wezwanie do spowiedzi oraz prośba o uiszczenie opłaty na nowe organy. Rzekomą informację miała rozesłać jedna z parafii. Na komentarz księdza nie było trzeba długo czekać!