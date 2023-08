Wielka dziura w centrum Bydgoszczy! Tu powstaje zbiornik retencyjny [WIDEO]

To pierwszy etap rewitalizacji placu. Obejmuje budowę dużego podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 1488,00 m3. Wykonawca zrealizował już podziemną żelbetową konstrukcję zbiornika.

Zakończenie podstawowych prac o wartości 12,5 mln zł planowane jest jeszcze latem, co pozwoli przywrócić ruch tramwajowy. - Na placu Wolności zgromadzimy wodę z kolejnych ulew. System sterowania będzie pilnował, żeby zatrzymać ją jak najdłużej - informuje Urząd Miasta.

Kiedy pojawiłby się jej nadmiar, to zostałby odprowadzony do rzeki. W czasie suszy lub do podlewania woda będzie pobierana ze zbiornika i tłoczona do urządzeń oczyszczająco – uzdatniających, a dopiero woda zdezynfekowana, pozbawiona bakterii i grzybów będzie tłoczona do instalacji nawadniających.