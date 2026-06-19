Wielki piknik charytatywny na plaży pod Bydgoszczą! Na miejscu strażacka drabina, kameleony i alpaki

Piknik charytatywny na plaży w Pieczyskach. Czeka wiele atrakcji

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ponieważ piknik organizowany przez Stowarzyszenie Łatwo Pomagać odbędzie się już po raz dziesiąty. Jubileuszowa impreza tradycyjnie zagości na plaży w Pieczyskach.

– Jak co roku organizujemy piknik charytatywny Łatwo Pomagać w Pieczyskach na plaży. Startujemy od 12 do 19, będzie można nas spotkać już w tę sobotę, czyli 20 czerwca. Serdecznie zapraszamy. Będzie się działo! – zapowiada Wioletta Górska ze Stowarzyszenia Łatwo Pomagać.

Na odwiedzających czeka szeroki wachlarz atrakcji. Swoje stoiska przygotują policjanci, którzy pozwolą dzieciom zasiąść za kierownicą radiowozu i uruchomić sygnały świetlne oraz dźwiękowe. W wydarzeniu wezmą udział także funkcjonariusze Służby Więziennej oraz strażacy z Bydgoszczy. Nie zabraknie również atrakcji dla fanów motoryzacji, którzy będą mogli z bliska obejrzeć motocykle oraz wyjątkowy amerykański radiowóz.

– Będzie komenda straży pożarnej z Bydgoszczy, która przywiezie swoją wielką drabinę, w której będzie można odbyć wspinaczkę do nieba. Będzie namiot, w którym będą mogły dzieci ratować maskotki w zadymieniu. Przybędzie patrol z samej Florydy, można powiedzieć, niesamowity wóz amerykański – mówi Wioletta Górska.

Zbiórka dla dzieci z hospicjum. Licytacje i egzotyczne zwierzęta w Pieczyskach

Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla miłośników zwierząt. Na plaży pojawią się alpaki, psy ratownicze, a także egzotyczne gatunki, które z pewnością wzbudzą emocje wśród uczestników.

– Dla tych, co potrzebują większych wrażeń, będą z nami pająki, kameleony i inne straszaki – zapowiada Wioletta Górska.

Program wydarzenia obejmuje również koncerty, występy artystyczne i licytacje. Uczestnicy będą mogli wylicytować m.in. vouchery do lokalnych restauracji i punktów gastronomicznych. Na miejscu nie zabraknie także strefy z jedzeniem i przekąskami. Najważniejszym elementem wydarzenia pozostaje jednak pomoc potrzebującym dzieciom. W tym roku wsparcie trafi nie tylko do małych pacjentów oddziałów onkologicznych.

– W tym roku, oprócz tego, że zbieramy pieniążki dla dzieci z onkologii, poprosiło nas wsparcie hospicjum dziecięce, żeby im też pomóc, więc nie mogliśmy być na to obojętni. I w tym roku, oprócz dzieci z onkologii bydgoskich, wspieramy dzieci z hospicjum dziecięcego – podkreśla Wioletta Górska.

Organizatorzy mają nadzieję, że jubileuszowa odsłona pikniku przyciągnie wielu mieszkańców regionu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a każdy odwiedzający będzie mógł wesprzeć prowadzoną zbiórkę. Zebrane środki trafią bezpośrednio do placówek objętych pomocą i zostaną przeznaczone na potrzeby ich podopiecznych.

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