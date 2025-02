i Autor: SHUTTERSTOCK(2)

kto by pomyślał!

Złapiesz się za głowę i za... portfel. Wiemy, ile kosztuje najtańszy pogrzeb. Te ceny zaskakują

Najsmutniejsza uroczystość rodzinna wiąże się z dużymi wydatkami. Ile kosztuje najtańszy pogrzeb? Śmierć bliskiej osoby to bolesne doświadczenie. W tak trudnych chwilach mało kto ma głowę do organizacji pogrzebu. Niestety, pochówek wiąże się z niemałymi kosztami. Nasi dziennikarze postanowili sprawdzić, ile wynosi obecnie cena pogrzebu w najtańszej wersji. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych i od lat nie był podnoszony. W rządzie trwają jednak prace nad zwiększeniem tej kwoty do 7 tysięcy złotych. Czy to wystarczy, by pokryć koszty pochówku?