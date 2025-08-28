Zielona perła Bartodziejów. Odkryj uroki bydgoskiego Balatonu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-28 13:59

Nie trzeba wyjeżdżać za miasto, by poczuć wakacyjny klimat. Wystarczy wybrać się na Bartodzieje, gdzie Park Balaton od lat przyciąga mieszkańców i turystów. To miejsce, które łączy w sobie historię, naturę i rekreację, a letnie spacery jego bulwarem to czysta przyjemność.

Super Express Google News

Historia tego miejsca jest ciekawsza, niż mogłoby się wydawać. Tutejszy akwen nie jest bowiem naturalnym jeziorem – powstał w wyniku eksploatacji gliny w cegielni, która działała tu od końca XIX wieku. Z czasem wyrobisko wypełniło się wodą, a mieszkańcy zaczęli korzystać z niego jak z kąpieliska. Już w latach 70. XX wieku urzędnicy dostrzegli jego potencjał i postanowili przekształcić staw oraz otaczający teren w miejsce rekreacji. Dziś trudno sobie wyobrazić Bartodzieje bez Balatonu – to prawdziwe serce tej części miasta.

Spacerując wokół wody, można podziwiać efektowne fontanny, które wieczorami tworzą widowisko świetlne. Latem widać tu rodziny z dziećmi, biegaczy i rowerzystów, a zimą – miłośników łyżew, bo w chłodniejsze lata staw pełnił rolę lodowiska. W południowej części parku czeka na odwiedzających skwer z placem zabaw i zielonymi polanami idealnymi na piknik. Jest też przystań wodna, z której korzystają młodzi adepci żeglarstwa, bo Balaton to również miejsce sportowych pasji.

Zielona perła Bartodziejów. Odkryj uroki bydgoskiego Balatonu
10 zdjęć

Warto wspomnieć, że miejsce to jest stale rozwijane i modernizowane. Odnowione alejki, nowe nasadzenia drzew i krzewów, makieta parku dedykowana osobom niewidomym – to wszystko pokazuje, że Balaton nie jest zwykłym parkiem, lecz przestrzenią, w którą mieszkańcy naprawdę inwestują.

Dziś Balaton to zielona oaza i jednocześnie żywy punkt spotkań. Można tu przyjść z książką, zorganizować rodzinny spacer, wybrać się na poranny jogging albo po prostu usiąść nad wodą i podziwiać odbijające się w tafli nieba chmury. To jedno z tych miejsc w Bydgoszczy, które warto odwiedzić nie tylko latem – choć właśnie o tej porze roku smakuje najlepiej.

Piękna wiosna w Ogrodzie Botanicznym UKW. Wyjątkowy spacer wśród zieleni FB
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki