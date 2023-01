31. FINAŁ

WOŚP 2023 w Bydgoszczy. Moc atrakcji w centrum miasta [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 29 stycznia ruszył 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Na ulicach Bydgoszczy można spotkać ponad 700 wolontariuszy. - Jak co roku zgłasza się sporo osób. Mamy też takich wolontariuszy, którzy od lat zbierają do puszek. Jeszcze jako dzieci robili to wspólnie z rodzicami, a teraz już jako dorosłe osoby też chcą pomagać - mówi Michał Moczadło, szef sztabu WOŚP w Bydgoszczy.