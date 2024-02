Koniec 800 plus? Jasnowidz Jackowski zobaczył to wyraźnie w swojej wizji. Teraz dopiero zaczną się problemy

Wuefista spod Bydgoszczy filmował swoje genitalia?

Rodzice dzieci z jednej ze szkół pod Bydgoszczą są zaniepokojeni sprawą nagrania z wuefistą, który miał dotykać swoich genitaliów - informuje serwis Pomorska.pl. Choć film trafił do internetu już w grudniu ub.r. i szybko z niego zniknął, nadal nie wiadomo, czy jest prawdziwy, czy to rodzaj wideomontażu, który miał na przykład za zadanie zdyskredytować mężczyznę. Placówka konsekwentnie odmawia rodzicom jednoznacznej informacji na ten temat, choć informuje jednocześnie, iż postępowanie w tej sprawie prowadzą zarówno kuratorium oświaty, jak i policja. Jej prawnik przekazuje ponadto, że doszło do naruszenia dóbr osobistych nauczyciela, który nadal uczy w szkole pod Bydgoszczą.

- Do czasu wyjaśnienia tej sprawy, prosimy o bezwzględne zaprzestanie rozpowszechniania filmu i zaprzestanie rozpowszechniania wiadomości na ten temat. W toku naszego postępowania wyjaśniającego otrzymaliśmy informację, że nauczyciel, którego sprawa dotyczy, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę i uzyskał status pokrzywdzonego - czytamy w mauli dyrekcji szkoły do rodziców, który cytuje Pomorska.pl.