Wyjątkowa impreza biegowa w Kujawsko-Pomorskiem. Dołączą gwiazdy sportu

Wielkimi krokami zbliża się JKG 38. Bieg Uliczny Dąbrowa Chełmińska - Ostromecko. W województwie kujawsko-pomorskim pojawią się m.in. gwiazdy sportu żużlowego. Szczegóły imprezy podajemy w materiale na se.pl.

Grupa JKG 38. Bieg Uliczny Dąbrowa Chełmińska - Ostromecko. Zapowiedź imprezy

- Sport, pasja i lokalna energia - wszystko to spotka się 5 października podczas Grupa JKG 38. Biegu Ulicznego Dąbrowa Chełmińska - Ostromecko! To wydarzenie, które od dekad wpisuje się w kalendarz sportowy regionu, w tym roku zyskało wyjątkowy rozmach dzięki zaangażowaniu Grupy JKG jako sponsora tytularnego - mówi nam Kacper Ginter, który przygotowuje imprezę.

Organizatorem biegu jest LKS Ostromecko, który wraz z partnerami przygotowuje dzień pełen emocji, rywalizacji i niespodzianek – zarówno dla zawodników, jak i kibiców.

Goście specjalni, zapisy i atrakcje dla uczestników

Na trasie i w strefie aktywności pojawią się wyjątkowi sportowcy sponsorowani przez Grupę JKG:

  • Andreas Lyager - duński żużlowiec, zawodnik Orła Łódź i złoty medalista Mistrzostw Europy Par z tego roku, znany z widowiskowej jazdy i charyzmy,
  • Mieszko Mudło - młody zawodnik Polonii Bydgoszcz z sekcji 500R, jeden z najbardziej obiecujących talentów w polskim sporcie motorowym,

Obaj sportowcy będą dostępni dla fanów, wezmą udział w dekoracji zwycięzców i podzielą się swoją sportową historią. Co jeszcze czekać będzie na uczestników i kibiców?

  • Profesjonalnie przygotowane trasy biegowe dla różnych kategorii wiekowych,
  • Pakiety startowe z gadżetami i niespodziankami od sponsorów,
  • Strefa kibica z muzyką, cateringiem i atrakcjami dla całych rodzin,
  • Zwiedzanie ciężarówki Grupy JKG – okazja, by zajrzeć do świata transportu ponadnormatywnego,
  • Spotkania z zespołem Grupy JKG i możliwość poznania kulis ich pracy.

- To nie koniec atrakcji. Organizatorzy zapowiadają kolejne niespodzianki, które ujawnimy w najbliższych dniach w mediach społecznościowych - podkreśla Kacper Ginter w rozmowie z "Super Expressem".

  • Data: 5 października 2025 r.
  • Dystans: 7,5 km + biegi dzieci
  • Organizator: LKS Ostromecko
  • Sponsor tytularny: Grupa JKG

Rejestracja uczestników trwa! Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące biegu dostępne są na stronie internetowej LKS Ostromecko oraz na stronie internetowej.

