Wybitni dziennikarze, influencerzy i artyści w Toruń Plaza. To element kampanii

Kampania „Zawsze różowa, zawsze niebieski” to pierwsza w Polsce inicjatywa promująca właściwą profilaktykę onkologiczną, która kierowana jest zarówno do „osób w normie”, jak i osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizatorami kampanii są: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które od 1995 roku walczy z wykluczeniem społecznym oraz Galeria Apteka Sztuki. Pomysłodawcą, inicjatorem i koordynatorem tego działania jest Adrian Aleksandrowicz.

Więcej o tej akcji przeczytacie na se.pl!

Wyjątkowa kampania Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

- Sam mierzyłem się z traumą i bólem po stracie ukochanych osób, które zabrała mi choroba nowotworowa. Jeśli w wyniku naszych działań chociaż jedna osoba zdecyduje się odpowiednio szybko zareagować na niepokojące zmiany, będzie stosowała zasady właściwej profilaktyki i nie będzie się bała wizyty u lekarza, to nasza inicjatywa odniesie sukces – przekazuje nam koordynator kampanii „Zawsze różowa zawsze niebieski”.

- Od samego początku chciałem, aby wszystkie nasze działania kierowane były zarówno do osób „w normie”, jak i do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Brak profilaktyki onkologicznej i działań edukacyjnych kierowanych do OzN to forma wykluczenia społecznego, a z tym od 30 lat walczymy jako Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - dodaje.

Wybitni dziennikarze i artyści biorą udział w akcji

W ramach kampanii powstał kalendarz na rok 2026 ze zdjęciami osób korzystających ze wsparcia „Otwartych Drzwi” oraz popularnych artystów i influencerów ze świata sceny, estrady, mediów, sportu, mody i biznesu. Ich autorem jest Olek Urbański, znany i ceniony fotograf, fotografik i twórca video młodego pokolenia. Jego fotografie prezentowane będą na wystawie, która jesienią pokazana zostanie w wielu miastach i miejscowościach w Polsce. Jak przyznaje artysta, ten projekt jest dla niego bardzo ważny.

- Bardzo się cieszę, że jestem częścią tak ważnej i potrzebnej inicjatywy. Starałem się, aby zdjęcia, które znalazły się w kalendarzu i na wystawie przedstawiały masę dobrych emocji, których zawsze szukam kadrując fotografie. Praca ze wszystkimi bohaterami i bohaterkami, niezależnie od tego, czy to osoby korzystające ze wsparcia Stowarzyszenia, czy osoby znane z przestrzeni publicznej, dała mi dużo radości i mogę powiedzieć, że obserwacja interakcji między nimi była bardzo pouczająca - tłumaczy Olek Urbański.

W kampanii wzięli udział:

Anna Głogowska – tancerka i osobowość medialna,

Monika Mrozowska – aktorka i autorka książek kucharskich,

Beata Tadla – dziennikarka, gospodyni „Pytania na śniadanie”,

Anna Korcz – aktorka,

Monika Richardson – dziennikarka,

Agnieszka Kołodziejska – dziennikarka radiowa i telewizyjna,

Danuta Błażejczyk – wokalistka,

Magdalena Koleśnik – aktorka,

Ewa Zakrzewska – twórczyni internetowa, modelka plus size,

Paulina Bohdanowicz – projektantka biżuterii,

Urszula Mielech – twórczyni internetowa, artystka makijażu.

Rafał Jonkisz – model, Mister Polski 2016, twórca internetowy,

Robert Koszucki – aktor,

Tomasz Bednarek – aktor, prezenter telewizyjny,

Jan Pirowski – dziennikarz radiowy i telewizyjny, gospodarz „Mam Talent”,

Mateusz Szymkowiak – dziennikarz, prezenter telewizyjny,

Marcin Łupucki – wielokrotny Mistrz Europy w kulturystyce klasycznej,

Dawid Koczur – reporter TV Polsat, twórca internetowy znany jako „Synek ze Śląska”,

Michał Barczak – aktor,

Filip Szyc – twórca internetowy, twórca Lilap,

Jakub Walewski – twórca internetowy, artysta makijażu, wokalista,

Kamil Krupicz – aktor, prezenter 4FUNTV, twórca internetowy, wokalista,

Damian Witkowski – stylista fryzur, właściciel salonu „Just Hair”,

Grzegorz Milewski – twórca internetowy

Gdzie będzie można oglądać zdjęcia wyżej wspominanych artystów, influencerów i dziennikarzy?

Wernisaż wystawy zdjęć Olka Urbańskiego zrealizowanej w ramach kampanii „Zawsze różowa, zawsze niebieski” odbędzie się 2 października w Zakładzie Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki przy Al. Wyzwolenia 3-5 w Warszawie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18:00.

4 października o godz. 16:00 wystawa zostanie otwarta w Centrum Handlowym Toruń Plaza, gdzie będzie można ją podziwiać do 11 października. 11 października w przestrzeni toruńskiej Plazy zorganizowane zostaną bezpłatne warsztaty z wczesnego wykrywania nowotworów piersi, jąder i prostaty. Zajęcia prowadzone przez profesjonalną edukatorkę Martę Marysię Skrobacką oraz dorosłą osobę z niepełnosprawnością intelektualną zaplanowano na godziny: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 i 17:00.

13 października o godz. 17:00 wystawa zostanie otwarta w Nicolaus Bank Cafe, gdzie będzie prezentowana do 17 października.

Kim są pomysłodawcy kampanii?

Olek Urbański to fotograf, fotoreporter i twórca video młodego pokolenia. Od wielu lat jest jednym z oficjalnych fotografów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage oraz Krakowskiego Festiwalu Górskiego, współpracuje także z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, artystami i artystkami, realizuje również zlecenia komercyjne. Specjalizuje się w fotografii portretowej i reportażowej. Jest edukatorem i prowadzi w ramach współpracy z Miastem Toruń zajęcia ze sztuki fotograficznej i filmowej. Miłośnik kontaktu z ludźmi, podróży, psów i sportu, w szczególności wspinaczki skalnej - od 20 lat jest członkiem Klubu Wysokogórskiego w Toruniu.

Adrian Aleksandrowicz, pomysłodawca kampanii i kurator wystawy to były dziennikarz, obecnie koordynator działań związanych z promocją i rozwojem Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Od wielu lat angażuje się w inicjatywy prospołeczne zwiększające świadomość onkologiczną. W 2018 roku wydał książkę pt. „#Rak”, która stanowi zbiór wywiadów ze świadkami choroby nowotworowej. Jego autorska kampania - „Zawsze różowa, zawsze niebieski” - jest pierwszą w Polsce inicjatywą zwiększającą świadomość onkologiczną kierowaną zarówno do osób „w normie”, jak i do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie kucharz i cukiernik amator, wielki fan siatkówki i koszykówki oraz miłośnik dobrych kryminałów.