- Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci z rzędu wygrywa wybory - a ja po raz trzeci zostanę posłem ziemi bydgoskiej - napisał na facebookowym profilu Łukasz Schreiber. - Otrzymałem w tych wyborach 44 413 głosów. To mój najlepszy wynik w historii wyborów parlamentarnych. Startując z drugiego miejsca, osiągnąłem najlepszy rezultat na liście PiS i drugi najlepszy w całym okręgu nr 4. Chciałbym bardzo podziękować Państwu za to wielkie zaufanie i poparcie. Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców mojego rodzinnego miasta, gdzie otrzymałem blisko 17 tysięcy głosów, a także do wyborców z powiatu tucholskiego. Tam głos na mnie oddało blisko 22% wyborców - najwięcej w gminie Kęsowo (32%) i Śliwice (29,5%). Dziękuję również za duże poparcie mieszkańcom gmin: Lniano (26%) i Drzycim (24%) w powiecie świeckim. Prawo i Sprawiedliwość będzie pracować na rzecz poprawy jakości życia Polaków i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny - tak jak dotychczas! - zapowiedział.