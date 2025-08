Wyszedł na spotkanie z kolegą i już nie wrócił. Co się stało z 29-letnim Wiktorem?

Policjanci z bydgoskiego Fordonu prowadzą poszukiwania 29-letniego Wiktora Szopińskiego, który w niedzielę 3 sierpnia po południu opuścił mieszkanie, informując matkę, że wychodzi do kolegi. Do tej pory nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu mężczyzny.

i Autor: Super Express, BCZK