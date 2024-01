Wyszedł z domu bez słowa i już nie wrócił! Mężczyznę znaleziono na mokradłach

Jasnowidz Jackowski miał wizję. Już wie, kto będzie nowym prezydentem Polski. Ten człowiek dopiero co wszedł do polityki

O zaginięciu 80-letniego mieszkańca Łasina policjanci zostali poinformowani w poniedziałek (1 stycznia) przed godziną 16.00. Mężczyzna miał wyjść z miejsca swojego zamieszkania około godziny 15.00. Jego długa nieobecność zaniepokoiła rodzinę, która poinformowała policjantów, że mężczyzna może mieć problem z samodzielnym powrotem do domu.

- Decyzją kierownictwa grudziądzkiej komendy policji cały stan osobowy został postawiony w stan alarmu. Funkcjonariusze przybyli do jednostki i udali się do Łasina celem rozpoczęcia poszukiwań. Działania były realizowane przy wsparciu funkcjonariuszy straży pożarnej. W sumie w działaniach brało udział blisko 110 osób. Przy udziale psa tropiącego i użyciu dwóch dronów poszukiwania trwały do północy. Z uwagi na bardzo trudne warunki pogodowe oraz porę nocną zostały przełożone na kolejny dzień - wyjaśnia rzecznik KMP w Grudziądzu.

Kolejnego dnia tuż po godzinie 9.00, 44 policjantów i 28 strażaków wznowiło poszukiwania. Ponownie przeszukali teren, który wcześniej był wskazany jako ten gdzie mógł poruszać się zaginiony. Po kilkudziesięciu minutach jeden z dzielnicowych odnalazł wychłodzonego 80-latka, leżącego w bardzo trudnym, podmokłym terenie. Mężczyzna został oddany pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego, która przewiozła go do szpitala, w którym dochodzi do siebie.