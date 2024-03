Zawody kartingowe w Bydgoszczy, czyli wielkie ściganie na Kartodromie [ZDJĘCIA, WIDEO]

co on wyrabia?!

Mimo, iż punkty z zawodów nie wchodzą do generalki pucharu, to emocji nie brakowało, a każdy sprawdzał formę swoją i rywali po zimowej przerwie. Standardowo, teamy i zawodnicy przybyli do Bydgoszczy już na kilka dni przed zawodami. Otwarte sesje treningowe były świetną okazją do rozruszania się po „wyścigowych wakacjach”.

Po raz kolejny, tym razem już w ramach sezonowych rozgrywek ROTAX MAX CHALLENGE POLSKA, kierowcy spotkają się w Bydgoszczy 22-24.03 by rozegrać inauguracyjną rundę pucharu 2024.

Zawody kartingowe w Bydgoszczy, czyli wielkie ściganie na Kartodromie