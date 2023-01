Zbiórka krwi dla Wiolety Burzych! 38-latka walczy z nowotworem piersi

Żnin. Zbiórka krwi dla Wiolety Burzych!

W sobotę (7 stycznia) do godziny 13.00 na Rynku w Żninie przy ul. Plac Wolności, przy wsparciu Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr Andrzeja Hoffmanna, zostanie przeprowadzona zbiórka krwi dla naszej koleżanki Wiolety Burzych oraz innych osób, które będą potrzebować tego cennego leku.

– Na początku września u Wioli doszło do złamania kości właśnie w miejscu zmiany nowotworowej. Kobieta nie może się obecnie poruszać. Od blisko trzech miesięcy jest osobą leżącą. Przeszła operację jednej nogi, jednak w drugiej też doszło już do zmian nowotworowych... Rak tak osłabia kości, że zaraz może dojść do kolejnego złamania – przekazali bliscy Wiolety.

– Dlatego bardzo prosimy o pomoc. Nowotwór można zwalczyć tylko intensywnym leczeniem. Wiola chce żyć dla siebie i swoich bliskich. Jest młodą kobietą, która jest niezwykle silna, jednak bez pomocy nie da rady – dodali.

Podczas zbiórki krwi będziecie mogli zapoznać się ze sprzętem policyjnym oraz strażackim. Nie zabraknie pysznego poczęstunku.

Policja apeluje o włączenie się w ten szczytny cel. Krew to cenny dar, którego w żaden sposób nie można zastąpić!