i Autor: Dawid Piątkowski

Sprawę bada prokuratura

Zaginął w Gdyni, a jego ciało wyciągnięto z rzeki w Bydgoszczy. Tajemnicza śmierć Tadeusza M.

ago 20:27

Mieszkaniec Gdyni, Tadeusz M. zaginął w wigilię 2022 roku.Tuż przed wyjściem do sklepu, po raz ostatni mężczyznę widziała jego żona. Dalej ślad po mężczyźnie się urwał. Dzień później, w Bydgoszczy doszło do strasznego odkrycia. Jeden z mieszkańców podczas spaceru odkrył ludzkie ciało. Znajdowało się ono w Brdzie. Sprawa trafiła do mediów, lecz nie wiadomo było, kim jest wyłowiony z rzeki denat. Aż do teraz. Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe potwierdza, że zmarły do zaginiony mieszkaniec Gdyni. Nadal nie wiadomo jednak, jak trafił do innego miasta - wyjaśnia Radio ESKA w Bydgoszczy.