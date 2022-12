25-latek z Bydgoszczy tankował do pełna na stacjci i uciekał! Był pewien, że nigdy nie wpadnie

Dramat w pierwszy dzień świąt w Bydgoszczy! Z wody wyciągnięto ciało mężczyzny

Jak udało się ustalić, informacja dotarła do strażaków w niedzielę, 25 grudnia w przedpołudnie. Na wysokości ul. Czartoryskiego w Bydgoszczy, 5 metrów od brzegu ktoś zauważył unoszący się na wodzie obiekt. Przypuszczano, że to może być ciało. Niestety, te ustalenia bardzo szybko zostały potwierdzone - strażacy wyciągnęli z wody ciało mężczyzny w wieku ok. 60 lat.

Na razie trwa ustalanie tożsamości poszkodowanego. Okoliczności jego śmierci będą ustalane w śledztwie pod nadzorem prokuratury, a ujawnione ciało zostało już zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok.

