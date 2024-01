i Autor: KMP Grudziądz

Życie rocznego chłopca wisiało na włosku! Błyskawiczna reakcja policji. Nie czekali ani minuty dłużej

Ręce same składają się do braw! Policjanci z Grudziądza eskortowali do szpitala samochód, w którym znajdowało się roczne dziecko wymagające natychmiastowej pomocy medycznej. - Służby powiadomił ojciec, który z Kwidzyna jechał do Grudziądza. Każda minuta miała znaczenie, więc policjanci od razu ruszyli z pomocą - mówi nam rzecznik policji.