Życzenia noworoczne 2025. Gotowe, krótkie i śmieszne życzenia na Nowy Rok! Pobierz za darmo i wyślij znajomym [30.12.2024 FACEBOOK, SMS MESSENGER]

Rok 2025 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim przychodzi czas na podsumowania, refleksje i oczywiście noworoczne obietnice. Nim jednak zegar wybije północ, a w niebo poszybują fajerwerki, warto znaleźć chwilę, by złożyć życzenia noworoczne swoim bliskim. To piękna tradycja, która pozwala nam wyrazić troskę, miłość i wsparcie dla tych, którzy są dla nas ważni.

Brakuje Ci pomysłu na wyjątkowe życzenia? Nie martw się! Przygotowaliśmy specjalną kolekcję inspiracji – znajdziesz tu zarówno tradycyjne życzenia, które oddają ciepło i powagę tego momentu, jak i zabawne rymowanki, które rozweselą Twoich odbiorców.

Wysyłanie życzeń noworocznych to nie tylko miły gest, ale także sposób na podtrzymanie kontaktu z rodziną, przyjaciółmi czy dawno niewidzianymi znajomymi. W dzisiejszych czasach, kiedy większość życzeń przekazujemy przez SMS, media społecznościowe lub e-maile, warto zadbać, by były one wyjątkowe i płynęły prosto z serca.

Życzenia noworoczne 2025: najlepsze propozycje gotowych życzeń

„Już szampana czas otwierać,

Nowy Rok się z nami zbiega!

Niech przyniesie Ci dostatki,

Zdrowia, szczęścia, zero draki!”

***

„Niechaj fajerwerków blask,

Zdmuchnie z życia smutków brzask!

Rok 2025 niech będzie wesoły,

A sukcesy wielkie jak Tygrys w dżungli!”

***

„Szczęścia, zdrowia, pomyślności w Nowym Roku 2025!”***

„Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia w 2025 roku!”

***

„Nowy Rok – nowa szansa! Niech Ci przyniesie same radości!”

***

Życzymy Wam Nowego Roku

pełnego optymizmu, radości,

szczęścia i powodzenia.

***

W Nowym Roku życzymy Ci zdrowia

i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Niech ten rok przyniesie Ci wiele szczęścia,

które sprawi, że wszystkie podjęte decyzje

zakończą się sukcesem

Na wszystkie dni Nowego Roku

Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku.

Obyś jednym krokiem mijał przeszkody.

Byś czuł się silny i wiecznie młody!

***

Szampana piccolo,

Brokatu na czoło,

Uśmiechu na twarzy,

Szampańskiej zabawy,

Życzeń serdecznych,

Wspomnień najlepszych

oraz braku kaca

kiedy w Nowym Roku pamięć wraca …

***

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami

I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc

I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami

Nie tylko w tę Sylwestrową noc.

Do siego roku życzy…

***

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję

na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.

W te piękne i jedyne w roku chwile

chcę złożyć najlepsze życzenia

pogodnych, zdrowych i radosnych dni

oraz szczęśliwego Nowego Roku.

***

Niech się spełnią świąteczne życzenia:

te łatwe i trudne do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i te małe,

te mówione głośno lub wcale.Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku,

tego życzę w Nowym Roku.

***

Z okazji Nowego Roku

pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia,

codziennego optymizmu i spełnienia marzeń

oraz postanowień noworocznych!

***

Roku bez trosk i zmartwień,

życia w miłości, przyjaźni i szczęściu.

Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie,

a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech :)

***

Wielu sukcesów, odważnych marzeń,

mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju

i pomyślności na cały nadchodzący 2025 rok

życzy

***

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia

wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Sukcesów zawodowych i spełnienia w życiu prywatnym.

Wszystkiego dobrego!

***

