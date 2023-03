W środę (22 marca) elbląscy policjanci weszli w mieszkaniu przy ul. Fabrycznej. Mundurowi chcieli zatrzymać mężczyznę do sprawy kradzieży rozbójniczej, ale 28-latek zabarykadował się. - Chcąc uniknąć odpowiedzialności groził nawet, że jeżeli policjanci wejdą do mieszkania to zrobi krzywdę znajdującej się w mieszkaniu starszej kobiecie, a także przy użyciu gazu wysadzi kamienicę - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Mężczyzna został jednak obezwładniony przez policjantów i zatrzymany w policyjnym areszcie. Będzie odpowiadał przed sądem za kilka przestępstw. Jednym z nich jest kradzież rozbójnicza. Miał jej dokonać w jednym ze sklepów przy ul. Kochanowskiego. Łupem 28-latka padł wtedy alkohol o wartości 1200 złotych. To nie jedyna taka kradzież, której miał się dopuścić. Mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie 28-latka. Zgodnie z Kodeksem Karnym może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był wcześniej notowany i karany.

