Chwycił za nóż i wbił go w udo swojej partnerki. Horror w Gołdapi

Gołdap. Dramatyczny finał awantury. Kobieta w szpitalu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (20 marca) około godz. 11. Gołdapscy policjanci informację o awanturze w jednym z mieszkań w centrum Gołdapi. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci prewencji. Na miejscu okazało się, że sprawca awantury chwycił za nóż i wbił go w udo swojej partnerki. Kobieta zachowała przytomność i sama wezwała pomoc. Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali agresora. Trafił on do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi zarzutu uszkodzenia ciała. Dodatkowo prokurator postanowił zastosować wobec podejrzanego policyjny dozór oraz zakaz kontaktowania z pokrzywdzoną. Za popełnione przestępstwo grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

