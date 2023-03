Awantura na oczach przerażonych dzieci. Uczestnik libacji aresztowany

Nie zauważył tego, co nosi w spodniach. Winę zrzucił na sąsiadkę

Mrągowo. Libacja na oczach dzieci. Jeden z uczestników został aresztowany

W sobotę (18 marca) przed godz. 18 mrągowscy policjanci zostali zaalarmowani o tym, że w jednym z mieszkań na terenie Mrągowa znajdują się dzieci, nad którymi opiekę mają sprawować pijani rodzice. Mundurowi pojechali pod wskazany adres. W mieszkaniu panował nieład, kłęby papierosowego dymu gryzły w oczy. W środku było dwoje przestraszonych dzieci: 3-letnia dziewczynka i 10-letni chłopiec. Dzieci były "pod opieką" 30-letniej matki i 31-letniego ojca. Oboje byli pijani. Kobieta miała ponad półtora promila alkoholu. Mężczyzna - prawie trzy. Oprócz rodziny, w mieszkaniu były jeszcze dwie osoby, również nietrzeźwe.

Co więcej, policjanci ustalili, że podczas picia alkoholu doszło do awantury. Funkcjonariusze sprawdzili uczestników interwencji w policyjnych systemach i okazało się, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, wobec czego został on zatrzymany. - O sytuacji rodziny policjanci poinformowali pracownika MOPS- u w Mrągowie, gdzie okazało się, że dzieci przebywały na urlopowaniu u rodziców, a opiekę nad nimi sprawuje Zawodowa Rodzina Zastępca, której dzieci niezwłocznie zostały przekazane - wyjaśniła Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Olsztyn. Kurator wezwał policję. Pijani rodzice "opiekowali się" 6-latką

Podobna sytuacja miała miejsce również w Olsztynie. 18 marca policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie miasta nietrzeźwi rodzice mogą opiekować się dzieckiem. - O niepokojącej sytuacji służby powiadomił kurator sądowy - mówi Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Na miejscu funkcjonariusze zostali rodziców mających pod opieką 6-letnią córkę. Badanie policyjnym alkomatem wykazało w organizmie 41-letniej matki prawie 2,5 promila alkoholu, a u 37-letniego ojca prawie 2 promile alkoholu.

Ostatecznie 6-latkę przekazano pod opiekę babci. Policjanci z interwencji sporządzili stosowną dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. Jego zadaniem będzie zbadanie zaistniałej sytuacji m.in. pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo dziecka znajdującego się pod opieką nietrzeźwych rodziców.

