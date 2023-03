Narkotyki warte fortunę woził w aucie. 44-latek miał niezłą apteczkę

Elbląg. Narkotyki warte 800 tysięcy złotych woził w aucie

Kara do 10 lat pozbawieni wolności może grozić 44-latkowi, w którego samochodzie policjanci kryminalni znaleźli środki odurzające. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przy ul. Lubranieckiej w Elblągu. - W mercedesie vito, w ukrytej przestrzeni technicznej auta podczas przeszukania policjanci znaleźli woreczki foliowe z suszem roślinnym oraz zbrylowaną substancją a także worek foliowy z tabletkami - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Po sprawdzeniu testerem narkotykowym okazało się, że są to: marihuana, haszysz, amfetamina oraz extasy. Łącznie było to ponad 24 kilograma środków odurzających oraz ponad 1100 tabletek extasy.

Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem za wewnątrzwspólnotowy przemyt narkotyków. Jak ustalili policjanci, „towar” pochodził z jednego z krajów Unii i został przywieziony do Polski. Szacunkowa, czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to około 800 tysięcy złotych. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

