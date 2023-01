Elbląg w programach „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”

- Od wielu lat zachęcamy mieszkańców do wymiany tzw. kopciuchów. W 2017 roku stworzyliśmy miejski program, w którym elblążanie mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Przez 7 lat realizacji programu udzieliliśmy mieszkańcom wsparcia na kwotę prawie 1,5 mln zł. Dzięki temu w Elblągu zlikwidowanych zostało 716 tzw. kopciuchów. W budżecie miasta na rok 2023 r. na ten cel przeznaczyliśmy kolejne 250 tys. Dodatkowo przystępujemy do dwóch programów, dzięki którym mieszkańcy miasta będą mogli uzyskać wsparcie na działania związane z poprawą jakości powietrza – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Pierwszy program to „Ciepłe mieszkanie”. 24 stycznia Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę dofinansowania na jego realizację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Elbląski samorząd z programu otrzyma do końca 2025 roku kwotę 3,2 mln zł na dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów. Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Beneficjentem może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Dofinansowanie może wynieść do 90% przedsięwzięcia, maksymalne kwoty uzależnione są od kryterium dochodowego. Dofinansowanie można uzyskać na zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego lub podłączenie lokalu mieszkalnego do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku. Dodatkowo dopuszcza się wykonanie: stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz, zakup i montaż wentylacji mechanicznej, czy wykonanie dokumentacji projektowej. Nabory wniosków o dofinansowanie ruszą w marcu br.

W grudniu natomiast Prezydent podpisał porozumienie o przystąpieniu do programu „Czyste powietrze”. Jest on skierowany do właścicieli domków jednorodzinnych. Celem jego jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacja budynków jednorodzinnych, czy audyt grzewczy. Dzięki zawartemu przez elbląski samorząd porozumieniu w Urzędzie Miejskim tworzony jest Punkt konsultacyjno - informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”, w którym udzielane będą wszelkie informacje potencjalnym beneficjentom. Punkt rozpocznie działalność w marcu br. Gmina będzie również przeprowadzała spotkania informujące o zasadach programów dla mieszkańców.