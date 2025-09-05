Straszny finał kłótni nastolatków. Wyjął nóż i zaatakował dwie osoby

Dramat rozegrał się ok. godziny 11:15 w Pasłęku. Dwóch nastolatków jest poszkodowanych! Reporter Radia ESKA rozmawiał o sprawie z nadkomisarzem Krzysztofem Nowackim z KMP w Elblągu!

Funkcjonariusz potwierdził, że do sprawy został zatrzymany 17-latek. Jedna z ofiar jest w stanie poważniejszym!

Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia, do którego doszło w parku przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Szczegóły na se.pl.

Pasłęk: Atak nożem w parku. Dwóch nastolatków poszkodowanych

O dramacie w Pasłęku poinformował dziennikarz Radia ESKA z Elbląga, Krzysztof Jaworski. W Pasłęku doszło do ataku z użyciem noża. Prawdopodobnie przyczyną była kłótnia nastolatków.

- Policjanci kryminalni z Pasłęką zatrzymali 17-latka, który miał zaatakować ostrym narzędziem 16- i 18-latka. Do zdarzenia doszło w piątek, ok. godziny 11:15 w parku przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Pasłęku - powiedział nadkomisarz Krzysztof Nowacki z biura prasowego KMP w Elblągu.

Funkcjonariusze nie tracili czasu. Po godzinie od zdarzenia, podejrzany był w rękach mundurowych. Poszkodowani trafili do szpitala. Obaj mieli rany cięte. Stan jednego z nich jest poważniejszy. Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności dramatu. Do sprawy wrócimy w "Super Expressie".

Przypomnijmy - w kwietniu 2025 roku cała Polska żyła dramatem, do którego doszło w lasku Lipie w Tarnowie. 16-latek zaatakował nożem rówieśnika. Szymon nie przeżył. Wcześniej, między chłopcami doszło do kłótni. Więcej na ten temat przeczytacie w tym materiale.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III Pytanie 1 z 10 Chętnie czytam czasopisma techniczne Tak Nie Nie wiem Następne pytanie