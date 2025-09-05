Straszny finał kłótni nastolatków. Wyjął nóż i zaatakował dwie osoby

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-05 13:56

Niepokojące wieści dotarły do nas z Pasłęka (województwo warmińsko-mazurskie). 17-latek został zatrzymany przez policję. Miał zaatakować nożem 16- i 18-latka. Radio ESKA podaje, że przyczyną dramatu była kłótnia.

kajdanki - zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: KPP Środa Wielkopolska/ Materiały prasowe
  • Dramat rozegrał się ok. godziny 11:15 w Pasłęku. Dwóch nastolatków jest poszkodowanych! Reporter Radia ESKA rozmawiał o sprawie z nadkomisarzem Krzysztofem Nowackim z KMP w Elblągu!
  • Funkcjonariusz potwierdził, że do sprawy został zatrzymany 17-latek. Jedna z ofiar jest w stanie poważniejszym!
  • Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia, do którego doszło w parku przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Szczegóły na se.pl.

Pasłęk: Atak nożem w parku. Dwóch nastolatków poszkodowanych

O dramacie w Pasłęku poinformował dziennikarz Radia ESKA z Elbląga, Krzysztof Jaworski. W Pasłęku doszło do ataku z użyciem noża. Prawdopodobnie przyczyną była kłótnia nastolatków.

- Policjanci kryminalni z Pasłęką zatrzymali 17-latka, który miał zaatakować ostrym narzędziem 16- i 18-latka. Do zdarzenia doszło w piątek, ok. godziny 11:15 w parku przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Pasłęku - powiedział nadkomisarz Krzysztof Nowacki z biura prasowego KMP w Elblągu.

Funkcjonariusze nie tracili czasu. Po godzinie od zdarzenia, podejrzany był w rękach mundurowych. Poszkodowani trafili do szpitala. Obaj mieli rany cięte. Stan jednego z nich jest poważniejszy. Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności dramatu. Do sprawy wrócimy w "Super Expressie".

Przypomnijmy - w kwietniu 2025 roku cała Polska żyła dramatem, do którego doszło w lasku Lipie w Tarnowie. 16-latek zaatakował nożem rówieśnika. Szymon nie przeżył. Wcześniej, między chłopcami doszło do kłótni. Więcej na ten temat przeczytacie w tym materiale.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Polecany artykuł:

20-letni Oliwer zmarł po interwencji policji. Matka walczy o prawdę. "Nie był a…
Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III
Pytanie 1 z 10
Chętnie czytam czasopisma techniczne
Zarzuty dla nożownika, który zabił lekarza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIADOMOŚCI PASŁĘK
POLICJA ELBLĄG