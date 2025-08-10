Tragedia w Elblągu. 57-latek zastrzelił żonę, potem odebrał sobie życie

W Elblągu doszło do tragedii, gdzie 57-latek zastrzelił żonę, a następnie popełnił samobójstwo.

Ciała kobiety z raną postrzałową oraz jej męża znaleziono na prywatnej posesji.

Na miejscu zabezpieczono broń, a śledztwo pod nadzorem prokuratury trwa.

Makabrycznego odkrycia dokonano w niedzielę (10 sierpnia) na terenie prywatnej posesji w Elblągu. Jak przekazała policja w Elblągu, 57-letni mężczyzna miał najpierw oddać śmiertelny strzał do swojej 51-letniej żony, która siedziała w samochodzie, a następnie odebrać sobie życie.

- Na jednej z posesji w Elblągu w zaparkowanym aucie znalezione zostało ciało kobiety z raną postrzałową. Tożsamość kobiety została potwierdzona. Na terenie tej samej posesji policjanci znaleźli ciało jej męża w okolicznościach wskazujących, że zdarzenie mogło mieć charakter samobójstwa rozszerzonego - przekazuje rzecznik elbląskiej policji.

Na miejscu znaleziono broń palną, która mogła być wykorzystana w tym zdarzeniu. Zostanie ona przekazana do dalszych badań balistycznych. Pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Policja i prokuratura zapowiadają, że szczegółowe informacje zostaną podane po przeprowadzeniu sekcji zwłok oraz zebraniu materiału dowodowego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.