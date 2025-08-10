Tragedia w Elblągu. 57-latek zastrzelił żonę, potem odebrał sobie życie

Anna Kisiel
2025-08-10 15:13

W niedzielę, 10 sierpnia, na jednej z posesji w Elblągu odnaleziono ciała 57-letniego mężczyzny i jego 51-letniej żony. Jak podaje policja, doszło do tzw. rozszerzonego samobójstwa – mężczyzna miał najpierw zastrzelić żonę, a następnie popełnić samobójstwo.

  • W Elblągu doszło do tragedii, gdzie 57-latek zastrzelił żonę, a następnie popełnił samobójstwo.
  • Ciała kobiety z raną postrzałową oraz jej męża znaleziono na prywatnej posesji.
  • Na miejscu zabezpieczono broń, a śledztwo pod nadzorem prokuratury trwa.

Makabrycznego odkrycia dokonano w niedzielę (10 sierpnia) na terenie prywatnej posesji w Elblągu. Jak przekazała policja w Elblągu, 57-letni mężczyzna miał najpierw oddać śmiertelny strzał do swojej 51-letniej żony, która siedziała w samochodzie, a następnie odebrać sobie życie.

- Na jednej z posesji w Elblągu w zaparkowanym aucie znalezione zostało ciało kobiety z raną postrzałową. Tożsamość kobiety została potwierdzona. Na terenie tej samej posesji policjanci znaleźli ciało jej męża w okolicznościach wskazujących, że zdarzenie mogło mieć charakter samobójstwa rozszerzonego - przekazuje rzecznik elbląskiej policji.

Na miejscu znaleziono broń palną, która mogła być wykorzystana w tym zdarzeniu. Zostanie ona przekazana do dalszych badań balistycznych. Pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Policja i prokuratura zapowiadają, że szczegółowe informacje zostaną podane po przeprowadzeniu sekcji zwłok oraz zebraniu materiału dowodowego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

