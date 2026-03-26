26-latek wyłudził fortunę od seniora. Wpadł w policyjną zasadzkę

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-03-26 12:06

Mężczyzna z powiatu sulęcińskiego stracił przeszło 114 tysięcy złotych, ponieważ uwierzył w gwarantowane zyski z kryptowalut i ropy. Kiedy oszuści zażądali dodatkowych 75 tys. zł, plan runął. Zdecydowana postawa pracowników banku oraz błyskawiczna interwencja funkcjonariuszy sprawiły, że 26-letni naciągacz z województwa mazowieckiego wylądował za kratkami.

Oszust wyciągnął od seniora oszczędności życia! 26-latek wpadł w Sulęcinie

Autor: KPP Sulęcin/ Materiały prasowe

Zasadzka na 26-latka w Sulęcinie

Akcja mundurowych miała miejsce na terenie Sulęcina. Młody oszust pojawił się w mieście, aby zainkasować od pokrzywdzonego seniora następną transzę wyłudzonych funduszy. Tym razem na miejscu zamiast ofiary z przygotowaną kopertą zjawili się kryminalni.

Aspirant Mateusz Maksimczyk z sulęcińskiej policji przekazał, że zatrzymanemu przedstawiono zarzut usiłowania dokonania oszustwa. Młodemu mężczyźnie grozi za ten czyn maksymalnie do ośmiu lat pozbawienia wolności.

– To nie koniec tej sprawy. Z naszych ustaleń wynika, że nie działał sam. Trwa ustalanie innych osób zamieszanych w proceder. Jak widać, nie mogą one czuć się bezkarnie, okradając ludzi w ten sposób – podkreśla funkcjonariusz.

Mieszkaniec Sulęcina przekazał oszustom ponad 114 tysięcy złotych

Dramat starszego mężczyzny rozpoczął się, gdy dał się zwieść obietnicom wirtualnych zysków. W okresie między 5 a 12 marca poszkodowany przelał przestępcom przeszło 114 tysięcy złotych. Transakcje realizował za pomocą kodów BLIK oraz wręczając fizyczną walutę bezpośrednio w ręce podstawionego kuriera.

Sytuacja skomplikowała się, gdy naciągacze zażądali wpłacenia dodatkowych 75 tysięcy złotych rzekomo na poczet odblokowania zgromadzonych środków. Ponieważ senior wyczerpał swoje oszczędności, udał się do banku w celu zaciągnięcia pożyczki. Wówczas personel zorientował się w przestępczym procederze.

Pracownicy banku powiadomili policję

To właśnie trzeźwa ocena sytuacji przez bankowców zapobiegła dalszym stratom. O swoich podejrzeniach natychmiast poinformowali organy ścigania, co pozwoliło na sprawne zaplanowanie akcji. 26-latek przybył po wyłudzoną gotówkę i natychmiast wpadł w ręce stróżów prawa.

– Apelujemy o szczególną ostrożność przy wszelkich transakcjach finansowych i kontaktach z osobami obiecującymi szybkie zyski. Warto konsultować takie decyzje z rodziną, pracownikami banku lub policją – przypomina asp. Maksimczyk.

Prokuratura w Sulęcinie poszukuje wspólników 26-latka

Czynności procesowe w tej sprawie prowadzone są pod ścisłym nadzorem sulęcińskiej Prokuratury Rejonowej. Według policyjnych ustaleń aresztowany oszust z Mazowsza funkcjonował w ramach znacznie szerszej struktury przestępczej.

Obecnie funkcjonariusze dokładnie weryfikują zebrany materiał dowodowy. Ich głównym celem jest namierzenie i pociągnięcie do odpowiedzialności pozostałych członków szajki zaangażowanej w okradanie seniora.

POLICJA SULĘCIN
OSZUSTWO