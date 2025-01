Przypomina ośmiornicę i straszy turystów od lat. Lubuski budynek to ikona architektury

Świat nie był na to gotowy

Szczęście uśmiechnęło się do niego w sylwestra. Polak wygrał fortunę w Eurojackpot

Czterech Polaków zgarnęło dużą kasę w Eurojackpot. To tutaj padły wysokie wygrane

Autor:

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 stycznia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. 65-letni mężczyzna przebywający na SOR był nieprzytomny. W pewnym momencie ocknął się i w brutalny sposób zaatakował ratowniczkę medyczną, która zasłoniła się łóżkiem. Na pomoc ruszyli jej koledzy z zespołu.

Na miejsce przyjechali policjanci. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że ma 2,6 promila alkoholu w organizmie.

Trzech ratowników i lekarz następnego dnia zgłosili się na policję.

– Ratowniczka medyczna złożyła zawiadomienie dotyczące znieważenia funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, lekarz złożył zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych, natomiast dwóch ratowników medycznych złożyło zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych i znieważenia – poinformował na za pośrednictwem TVN24 Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy KMP w Gorzowie Wielkopolskim.

65-latek usłyszał już zarzuty. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i ustanowiono zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Agresywnemu pacjentowi grozi do trzech lat więzienia.

Ataki na ratowników medycznych to bardzo niepokojące zjawisko, które może mieć niestety tragiczne skutki. Tak było w ostatnim czasie w Siedlcach, gdzie zaatakowany nożem przez pacjenta został ratownik medyczny. Ranny ratownik natychmiast trafił do szpitala. Niestety nie udało się go uratować.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie