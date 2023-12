Co za akcja!

Antyterroryści na oddziale dziecięcym. Policyjni twardziele w roli Mikołajów

Piotr Jędzura | SES 8:00

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie przekazali słodycze i maskotki najmłodszym pacjentom z Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Choć na co dzień to profesjonalni i najbardziej wyszkoleni policjanci w naszym regionie, to w roli Mikołajów sprawdzili się równie imponująco jak w akcjach szturmowych.