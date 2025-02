Gorzów Wlkp. Ciała dwóch mężczyzn w parku Słowiańskim i na ul. Gwiaździstej

Zagadka śmierci dwóch mężczyzn, których ciała znaleziono w Gorzowie Wielkopolskim w odstępie 3 dni, nadal pozostaje nierozwiązana - obie sprawy opisał portal Gorzowianin.com. Do pierwszego odkrycia doszło we wtorek, 4 lutego, gdy jedna z czytelniczek zgłosiła, że ludzie idący na mecz do Areny Gorzów natrafili ok. godz. 16 na zwłoki w parku Słowiańskim. Według ciągle jeszcze nieoficjalnych informacji denat miał 35-latek, ale policja wstępnie wykluczyła, by do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Z kolei w piątek, 7 lutego, ale w godzinach porannych, przypadkowi świadkowie znaleźli kolejne ciało. Leżało na placu zabaw przy ul. Gwiaździstej, w sąsiedztwie znajdującej się nieopodal Szkoły Podstawowej nr 6. Tożsamości denata nie udało się jeszcze ustalić, ale w tym przypadku organy ściganie nie wykluczyły żadnej z wersji z wydarzeń, włącznie z tym, że mężczyzna zginął w wyniku zbrodni. Postępowania policji w obu tych sprawach nadzoruje prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd.

Ksiądz Dominik R. oskarżony o krzywdzenie chłopców Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.