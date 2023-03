Czołówka z radiowozem i strzelanina! Trwa obława policji na kierowcę volkswagena

Czołowe zderzenie z radiowozem i strzelanina pod Słubicami. Trwa obława policji

Pościg, strzelanina i obława - takie rzeczy działy się w czwartek, 23 marca, pod Słubicami, gdy kierowca volkswagena passata odmówił zatrzymania się do kontroli drogowej. Wszystko miało miejsce ok. godz. 8 na drodze wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Sułów. Kierowca zielonego kombi marki Volkswagen Passat najpierw próbował przejechać policjantów, którzy w porę odskoczyli, a następnie ruszył do ucieczki. W czasie pościgu mężczyzna zjechał na jedną z dróg gruntowych, ale później zawrócił, kierując się prosto na radiowóz. Doszło do czołowego zderzenia, ale policjanci nie odnieśli poważnych obrażeń - w tym czasie funkcjonariuszka oddała w kierunku osobówki trzy strzały, ale nie udało się zatrzymać pojazdu. Kierowca porzucił go kilka kilometrów dalej, na terenie leśnym pod Radówkiem , i zaczął uciekać pieszo. Od tamtej pory trwa na niego obława.

- Zatrzymanie poszukiwanego to kwestia czasu, bo przypuszczamy, z kim mamy do czynienia, natomiast nie wiemy jeszcze, dlaczego nie zatrzymał się on do kontroli drogowej - mówi Marcin Maludy, rzecznik Policji Lubuskiej.

Jak dodaje, w działania blokadowe i pościgowe zaangażowano znaczne siły policji, w tym m.in. 4 plutony prewencji, dzięki czemu kierowcy udało się odciąć część dróg ucieczki. Na miejscu cały czas pracują drony, które skanują teren, gdzie po raz ostatni znajdował się mężczyzna. Jego pojazd został już poddany oględzinom technika kryminalistyki, który zabezpiecza niezbędne do dalszych działań ślady.

