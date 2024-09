Fala zmierza do woj. lubuskiego

Powódź w Polsce. Strażacy kierują siły do województwa lubuskiego. Tam dotrze fala kulminacyjna

Fala powodziowa dotarła do Kostrzyna. Warta i Odra z przekroczonym stanem alarmowym

Fala kulminacyjna w Lubuskiem

- Sytuacja w Słubicach i Kostrzynie nad Odrą spokojna – poinformował za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej rzecznik lubuskiej straży pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Kaniak. Strażacy dalej patrolują rzeki.

W Słubicach nie ma poważnego zagrożenia.

- Woda płynie spokojnie – powiedział mł. bryg. Kaniak.

Obecnie w Słubicach Odra ma 587 cm przy stanie alarmowym 410 cm.

- Jesteśmy po objeździe wałów w rejonie Słubic i mniejszych miejscowości. Są jedynie delikatne podcieki – poinformował rzecznik lubuskich strażaków.

Natomiast w Kostrzynie nad Odrą sytuacja jest pod kontrolą służb. Odra sięga tam 500 cm przy stanie alarmowy 470 cm. Warta ma 442 cm przy stanie alarmowym 410 cm.

- Nie dzieje się nic niepokojącego i nie ma poważnego zagrożenia – przekazał mł. bryg. Kaniak.

Wielka woda dotarła na Pomorze Zachodnie

Fala kulminacyjna na Odrze dotarła już do województwa zachodniopomorskiego. W wielu miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze. W czwartek, 26 czerwca poziom wody w Odrze w Gozdowicach zbliżył się do stanu alarmowego. Do jego przekroczenia brakuje już tylko 12 cm. Przed godz. 10:00 na wodowskazie było 488 cm.

